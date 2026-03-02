Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:59

Москвич убил друга 170 ударами ножа и топора из-за спора о футболе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Москвич убил друга, который болел за другую футбольную команду, сообщает MK.RU. По данным издания, обвиняемый и его 64-летний сосед проживали в квартире на Малой Черкизовской улице с 2019 года, мужчины злоупотребляли алкоголем и регулярно конфликтовали.

В сентябре 2025 года жильцы дома пожаловались на резкий запах. Сотрудница коммунальной службы обнаружила в квартире тело хозяина с множественными травмами. Правоохранительные органы установили, что сосед нанес потерпевшему удары руками, топором и ножом, а также причинил термические повреждения утюгом.

На допросе обвиняемый заявил, что конфликт произошел во время просмотра футбольного матча из-за спора о командах «Спартак» и «Динамо». Психиатрическая экспертиза выявила у мужчины заболевание, сформировавшееся на фоне хронического алкоголизма. Эксперты признали его невменяемым в момент совершения преступления. Суд направил его на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 59-летний житель Киришей до смерти избил 50-летнюю жену, нанеся ей как минимум 47 ударов рукояткой швабры. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

