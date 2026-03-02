Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:09

Убивший двух жен «Синяя борода» из России забил до смерти шваброй третью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отсидевший в тюрьме два срока за убийства двух предыдущих жен житель Киришей предстанет перед судом по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его третьей супруги, передает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области. По версии следствия, 59-летний фигурант нанес жене, которая была младше его на девять лет, множественные удары, в том числе рукояткой швабры. От полученных травм она скончалась на месте.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Мира в городе Кириши Ленинградской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры со своей 50-летней супругой, нанес ей не менее 47 ударов, в том числе с применением предмета, используемого в качестве оружия — деревянной рукояткой швабры, в область расположения жизненно важных органов, — сказано в сообщении.

Первый приговор ему вынесли около 13 лет назад. Второй — год спустя после освобождения, тогда он получил семь лет лишения свободы.

Ранее в Ейске Краснодарского края местный житель забил до смерти локтями своего знакомого. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, ему уже предъявили обвинение.

