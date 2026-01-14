Мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти локтями своего знакомого

В Ейске Краснодарского края местный житель забил до смерти локтями своего знакомого, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, ему уже предъявили обвинение.

Следователем Ейского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть местного жителя (ч. 4 ст. 111 УК РФ), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 10 января, когда обвиняемый и его знакомый выпивали в доме на улице Свердлова. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурант несколько раз ударил жертву локтями по голове. На следующий день он скончался.

Мужчину оперативно задержали, он признал вину. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, по делу продолжается проведение экспертиз и сбор доказательств.

