14 января 2026 в 17:15

Мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти локтями своего знакомого

В Ейске будут судить избившего знакомого до смерти мужчину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Ейске Краснодарского края местный житель забил до смерти локтями своего знакомого, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, ему уже предъявили обвинение.

Следователем Ейского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть местного жителя (ч. 4 ст. 111 УК РФ), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 10 января, когда обвиняемый и его знакомый выпивали в доме на улице Свердлова. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурант несколько раз ударил жертву локтями по голове. На следующий день он скончался.

Мужчину оперативно задержали, он признал вину. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, по делу продолжается проведение экспертиз и сбор доказательств.

Ранее в Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве 47-летнего прораба Ильи Одушева, чье тело было обнаружено с пакетом на голове. По предварительным данным, конфликт произошел 6 января после совместного распития алкоголя, после чего мужчина был убит, а тело вывезено в лес.

Краснодарский край
смерти
убийства
уголовные дела
Следственный комитет
