19 марта 2026 в 17:58

Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией

Медведев: Зеленский никогда не станет для России стороной переговоров

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не будет признан Россией легальной стороной переговоров, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, украинский глава рассчитывает продлить свое существование благодаря западному финансированию и внутриполитической мобилизации.

[Зеленский] никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции, — написал Медведев.

Зампред Совбеза провел историческую параллель, напомнив, что акт о капитуляции Германии подписывали военные представители, а не политическое руководство. По мнению Медведева, любой российский политик, который вступит в диалог с Зеленским, утратит доверие в глазах общества. Он предупредил о необходимости развеять иллюзии тех, кто связывает урегулирование конфликта с нынешним руководством Украины.

Медведев также заявил, что планы Зеленского провести выборы можно назвать попыткой продлить существование и вернуть легитимность. По его мнению, украинский глава рассчитывает воскреснуть политически на фоне одобренного финансирования в $90 млрд и внутренней мобилизации.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
