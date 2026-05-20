20 мая 2026 в 12:08

Чемодан подписанных Россией и КНР документов попал на фото

Юнашев: Россия привезла из Китая чемодан подписанных документов

Российско-китайские переговоры в расширенном составе Фото: kremlin.ru
По итогам российско-китайских переговоров в Пекине был подписан масштабный пакет документов, которые буквально увезли в чемодане, заявил журналист Life Александр Юнашев в Telegram-канале. Он подчеркнул, что это не метафора, а реальность. Корреспондент сопроводил свое сообщение фотографией чемодана, в котором находился массив документов.

Знайте: когда говорят, что Россия увезла из Китая чемодан подписанных документов, — это не в переносном смысле, — написал он.

Ранее из совместного заявления двух стран стало известно, что отношения между Москвой и Пекином находятся в высшей точке за всю историю двусторонних связей. В документе говорится, что государства неуклонно движутся вперед, укрепляя сотрудничество.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россия планируют отстаивать Устав ООН и противодействовать гегемонизму. Он предостерег мировое сообщество от опасности скатывания к «миру джунглей» на международной арене.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ключевым итогом поездки Путина в Китай стала непрерывность переговорного процесса с председателем КНР. Частые встречи на высшем уровне дают свежий толчок развитию двусторонних связей, добавил он.

