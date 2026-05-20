20 мая 2026 в 12:22

Европейский банк оштрафован на миллиарды рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей

Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Девятый арбитражный апелляционный суд по иску АО «Управляющая компания „Первая“» (прежнее название — «Сбер Управление активами») взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 32 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец просил взыскать 34,4 млрд рублей.

Истец обратился в суд с требованием о возмещении финансовых потерь, обусловленных заморозкой ценных бумаг, принадлежащих его клиентам. Эти активы были заблокированы ответчиком в результате введения международных санкций. В сумму включены накопленный доход (дивиденды, купоны, выплаты при погашении), недополученный доход от его реинвестирования и недополученное вознаграждение доверительного управляющего.

Ранее появлялась информация, что международный депозитарий Euroclear готов защищаться в российских судах по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии. Так в компании ответили на вопрос об иске Банка России. Позже Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear Bank о взыскании €200 млрд (18,17 трлн рублей) убытков.

Экономика
Россия
суды
иски
