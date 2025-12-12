Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка Euroclear готов защищаться в судах России по искам об активах

Международный депозитарий Euroclear готов защищаться в российских судах по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии, сообщили ТАСС в пресс-службе, отвечая на вопрос об иске Банка России. В компании отметили, что пока знакомы с ним только по сообщениям в СМИ.

Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ, — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует подать иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Причиной обращения стали финансовые потери, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что планы Совета ЕС по бессрочной заморозке активов России нанесут Европейскому союзу серьезный вред. Политик также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.

Представитель ЕК Балаш Уйвари тем временем заявил, что активы нужно изъять из-за «сложной экономической ситуации» в европейских странах. Он отметил, что государства континента понесли серьезные финансовые потери из-за украинского кризиса.