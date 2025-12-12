Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:15

Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка

Euroclear готов защищаться в судах России по искам об активах

Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Международный депозитарий Euroclear готов защищаться в российских судах по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии, сообщили ТАСС в пресс-службе, отвечая на вопрос об иске Банка России. В компании отметили, что пока знакомы с ним только по сообщениям в СМИ.

Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ, — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует подать иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Причиной обращения стали финансовые потери, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что планы Совета ЕС по бессрочной заморозке активов России нанесут Европейскому союзу серьезный вред. Политик также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.

Представитель ЕК Балаш Уйвари тем временем заявил, что активы нужно изъять из-за «сложной экономической ситуации» в европейских странах. Он отметил, что государства континента понесли серьезные финансовые потери из-за украинского кризиса.

Центробанк
иски
российские активы
суды
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
“Кубок вкуса”: подаем “Оливье” на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело «Мисс Швейцария» в кашу
Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита»
Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка
Криминалист ответил, будут ли у Блиновской привилегии во владимирской ИК
Губернатор Херсонской области раскрыл смертельные последствия атак ВСУ
Магнитные бури сегодня, 12 декабря: что будет завтра, скачки давления
Момент взрыва в Калифорнии попал на видео
Россиян бесплатно пустили на парковку в Диснейленде из-за национальности
«Сбегут в курьеры»: в Госдуме назвали две профессии с дефицитом кадров
В Калифорнии дом взлетел на воздух из-за утечки газа
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.