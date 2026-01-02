Новый год — 2026
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией

Россия и Турция могут перейти на торговлю в нацвалютах для обхода санкций

Применение национальных валют во взаимной торговле между Турцией и Россией способно помочь в решении сложностей с банковскими платежами, но нуждается в тщательной подготовке, сообщил РИА Новости источник из турецких кругов. По его словам, данный вариант, который обсуждался на высшем уровне и уже частично используется, является одним из способов противодействия западным ограничениям.

Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в настоящий момент около 87% отечественного товарооборота приходится на государства, не входящие в западный блок, благодаря переориентации экономических связей на Восток и Глобальный Юг. По его словам, коренные перемены во внешнеторговой сфере случились за несколько последних лет.

Кроме того, посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что товарооборот между двумя странами по результатам 2025 года превзойдет показатель в $220 млрд (17,2 трлн рублей). Он указал, что укрепление партнерства между Москвой и Пекином происходит в обстановке «беспрецедентного нажима» со стороны западных государств, стремящихся замедлить развитие как России, так и КНР.

