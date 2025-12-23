Новый год-2026
Посол раскрыл объем торговли России и Китая

Посол Моргулов: торговля России и Китая к концу 2025 года превысит $220 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем по итогам 2025 года превысит $220 млрд (17,2 трлн рублей), заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступая в Народном университете Китая. Он отметил, что развитие экономического сотрудничества между Москвой и Пекином происходит в условиях «беспрецедентного давления» со стороны западных стран, направленного на сдерживание развития России и Китая, сообщает ТАСС.

Сейчас в силу ряда рыночных причин происходит естественная корректировка, объемы торговли несколько снизились, но по итогам года мы вновь с большим запасом преодолеем отметку в $200 млрд, которую в свое время задали лидеры наших стран, — сказал дипломат.

По его словам, двум государствам удалось выстроить устойчивые механизмы взаиморасчетов, которые сегодня практически полностью осуществляются в национальных валютах — рублях и юанях. Посол также напомнил, что Китай уже 15 лет подряд остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, тогда как РФ занимает пятое место в торговом балансе КНР. За последние три года взаимный товарооборот двух стран увеличился почти на $100 млрд.

Ранее Bloomberg и Reuters сообщали, что Россия отправила в Китай партию сжиженного природного газа с терминала, который находится под американскими санкциями. Агентства фиксируют первую такую поставку после включения объекта в санкционный список OFAC в январе 2025 года.

торговля
Россия
Китай
дипломаты
