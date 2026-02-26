Зимняя Олимпиада — 2026
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию

Лукашенко: более 60% инвестиций в Белоруссию поступают из России

Александр Лукашенко
Более 60% инвестиционных средств поступают в Белоруссию из России, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия сталкивается с недружественным окружением и попытками спровоцировать напряженность в регионе. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Минск совместно отслеживают потенциальные угрозы, а сама Россия несет ответственность за безопасность Союзного государства.

До этого Лукашенко заявил о невозможности оторвать Белоруссию от России, назвав связи двух стран неразрывными на десятилетия. Он отметил полное единство в экономической и политической сферах, подчеркнув, что ресурсы и рынок республики ориентированы на Москву.

Кроме того, стало известно о планах внедрить на Белорусской АЭС передовые российские технологии эксплуатации реакторов. «Росатом» прорабатывает переход на 18-месячный топливный цикл, что повысит экономическую эффективность станции за счет увеличения выработки электроэнергии.

