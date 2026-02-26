Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:35

Адвокат ответил, что грозит молдаванину за убийство студентки в Москве

Адвокат Багатурия: убившему москвичку молдаванину грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Совершившему убийство студентки в Москве молдаванину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, если он будет задержан на территории России, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, если фигурант дела успеет скрыться на родину, привлечь его к ответственности можно будет только через взаимодействие с правоохранительными органами Молдавии.

По общему правилу, любой иностранец, совершивший преступление в РФ, привлекается к уголовной ответственности по нашему УК. Единственный случай, когда его не выдадут в Россию, — это если он окажется у себя на родине. Страны не выдают своих граждан другим правоохранительным органам по запросу. Поэтому если этот товарищ, который убил московскую студентку, будет находиться в Молдавии, то никто его не выдаст. Единственный вариант для торжества правосудия — направить материалы расследования туда. Если же он не успеет добраться до родины, есть шанс, что его выдадут властям РФ. В таком случае ему грозит до 20 лет тюрьмы, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что гражданин Молдавии подкараулил 21-летнюю девушку у подъезда жилого дома в Москве и воткнул ей нож в спину. Иностранец не смог смириться с расставанием. Девушка бросила молдаванина, узнав, что тот был женат. Нападение произошло 21 февраля.

