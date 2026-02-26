Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:47

«Там много у нас друзей»: Зюганов раскрыл, где России искать союзников

Зюганов заявил о необходимости плотнее работать с населением Европы

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия должна более активно выстраивать диалог с жителями европейских стран, среди которых у нее много сторонников, заявил ИС «Вести» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик напомнил о прошедшем в России антифашистском форуме. На него прибыли делегации из почти 100 государств, включая все страны, входящие в НАТО.

Надо вести более гибкую и одновременно наступательную политику. Плотнее работать с гражданами Европы. Там много у нас друзей и союзников, — заявил политик.

Ранее бывший заместитель главы МИД РФ и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что национальные интересы и здравый смысл остаются главными союзниками России. Сенатор отметил, что Москва активно развивает связи с зарубежными странами, которые он назвал «глобальным большинством». Эти государства, по словам Карасина, осознают, что Запад взял курс на тотальную конфронтацию с Россией.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил, что главные союзники страны — армия, флот и воздушно-космические силы. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что их состояние не вызывает опасений.

