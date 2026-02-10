В Совфеде назвали главных союзников России Карасин назвал союзниками России ее национальные интересы и здравый смысл

Главными союзниками России сегодня остаются ее национальные интересы и здравый смысл, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин. При этом РФ активно развивает отношения с зарубежными странами, которые сенатор назвал «глобальным большинством».

Союзниками нашей страны являются прежде всего наши национальные интересы и здравый смысл. Сегодня мы ориентируемся на развитие отношений с глобальным большинством. К нему относятся Латинская Америка, Африка, Средний и Дальний Восток, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии — все это наши партнеры, — подчеркнул он.

По словам Карасина, сотрудничающие с РФ государства понимают, что Запад включился в систему «тотальной конфронтации с Россией».

И задумывался этот конфликт, видимо, не вчера, — добавил политик.

