Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 01:00

В Совфеде назвали главных союзников России

Карасин назвал союзниками России ее национальные интересы и здравый смысл

Главными союзниками России сегодня остаются ее национальные интересы и здравый смысл, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин. При этом РФ активно развивает отношения с зарубежными странами, которые сенатор назвал «глобальным большинством».

Союзниками нашей страны являются прежде всего наши национальные интересы и здравый смысл. Сегодня мы ориентируемся на развитие отношений с глобальным большинством. К нему относятся Латинская Америка, Африка, Средний и Дальний Восток, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии — все это наши партнеры, — подчеркнул он.

По словам Карасина, сотрудничающие с РФ государства понимают, что Запад включился в систему «тотальной конфронтации с Россией».

И задумывался этот конфликт, видимо, не вчера, — добавил политик.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев обвинил власти Швеции в резкой смене позиции по вопросу ядерного оружия. Он отметил, что страна традиционно выступала за разоружение и нераспространение ЯО, а теперь «сменила тональность», активно обсуждая инициативу по его размещению на своей территории.

