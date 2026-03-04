Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 18:38

«Проделки» Запада в Прибалтике не остались без внимания России

Посол Беляев: Россия следит за перемещениями войск в Прибалтике

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press
Россия внимательно следит за всеми перемещениями иностранных войск и вооружений в странах Балтийского региона, заявил посол в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь также идет о Швеции.

Россия внимательно отслеживает вопросы размещения в странах Балтийского региона, в том числе в Швеции, иностранных войск и вооружений, — сказал Беляев.

Таким образом глава дипломатической миссии прокомментировал присоединение Швеции к развитию французской программы ядерного сдерживания. Он также ответил на предложения западных политиков разместить ядерное оружие на территории страны.

Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой предположил, что западные лидеры могут попытаться развязать конфликт с Россией. По его мнению, речь идет о крупномасштабной провокации на границе с НАТО. Липовой уточнил, что одним из возможных сценариев является использование военнослужащих, переодетых в российскую форму.

