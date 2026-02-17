Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?

Эстония угрожает перенести боевые действия на территорию России в случае начала конфликта меду двумя странами. В Таллине надеются на помощь НАТО и якобы техническое и военное превосходство Альянса. Но результаты недавно проведенных в Эстонии совместных военных учений с подразделениями из Великобритании и Украины говорят об обратном — у эстонцев нет шансов. Чем обернется для прибалтийской республики война с Россией — в материале NEWS.ru.

Чем эстонец грозил России

НАТО нанесет мощные и разрушительные удары вглубь территории России, если Москва попытается вторгнуться в балтийские государства, заявил в понедельник министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью британской Telegraph. «Мы принесем войну в Россию, нанесем удары далеко в глубину российской территории. Мы точно знаем, что нужно делать», — заявил чиновник. Он добавил, что именно поэтому Таллин увеличивает инвестиции в оборону и развивает возможности армии, доведя расходы на военные нужды до 5% ВВП.

Готовы ли войска НАТО в Эстонии к войне с Россией

Вместе с тем партнеры Эстонии по НАТО, да и сами эстонские военные оптимизма министра иностранных дел не разделяют. На прошлой неделе американская Wall Street Journal (WSJ) вышла с большим материалом, посвященном разбору прошедших прошлой весной совместных учений Hedgehog 2025, в которых принимали участие подразделения из 12 стран НАТО — всего 16 тысяч человек.

Цель этих учений состояла в моделировании современного боя. В ходе маневров в рамках одного из сценариев совместная тактическая группа в несколько тысяч солдат, состоящая из британской бригады и эстонской дивизии, была полностью разгромлена имеющим реальный боевой опыт небольшим украинским подразделением. Согласно сценарию учений, эстонцы совместно с британцами должны были осуществить механизированную атаку на условного противника. Однако натовцы были атакованы сами, за полдня потеряли 17 единиц бронетехники и пропустили еще 30 ударов с воздуха от украинских дроноводов.

Координатор беспилотных авиационных систем Эстонской лиги обороны Айвар Ханиотти, который командовал совместным украино-эстонским подразделением, назвал итоги учений ужасными для НАТО. «Противник сумел за день уничтожить два батальона, которые полностью потеряли боеспособность, в то время как натовские подразделения даже не достали до операторов дронов», — сказал он. Один из командиров Альянса оценил итоги учений Hedgehog 2025 в Эстонии еще более жестко. «Мы в заднице», — сказал он.

Чем обернется для Эстонии война с Россией

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, эстонская армия, насчитывающая всего 25 000 военнослужащих, действительно, не может оказать никакого сопротивления российским вооруженным силам в случае конфликта.

«По моим сведениям, там порядка 500 подготовленных спецназовцев. Ну что ж, пусть проверяют свои силы — посмотрим, к чему это приведет», — сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, эстонская армия «существует как государственный фактор и военная сила, но в реальности это во многом символическая структура, а не крупная боеспособная армия». «В случае военного конфликта мы задавим Эстонию как паровым катком, которым, когда укладывают асфальт, так и придавят какую‑нибудь лягушку», — сказал Шурыгин NEWS.ru.

По мнению политолога Александра Собянина, не только Эстония, но и ни одна из прибалтийских республик не окажет реального сопротивления России в случае конфликта. «Дело не только в том, что у них маленькие армии, но и в том, что их просто не будет защищать НАТО. 5-я статья не сработает. Я считаю, что серьезное обострение на Балтике, инициированное НАТО, неизбежно, а Литву, Латвию и Эстонию нам просто сдадут», — сказал Собянин NEWS.ru.

По словам Шурыгина, как только начнется такой военный конфликт, Эстония в очень короткий срок окажется в составе России, а о ее самостоятельности тогда никто не вспомнит. «В этом смысле эстонский министр не соврал — Эстония войдет в Россию», — пошутил эксперт.

По мнению Картаполова, Таллин, похоже, рассчитывает фактически стать еще одним субъектом Российской Федерации. «Другого объяснения этому я не вижу. Честно говоря, нести дополнительные расходы на это не хочется», — сказал он.

