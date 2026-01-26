США запускают своего «Терминатора»: Пентагон внедряет ИИ, чем это опасно

Пентагон начал открывать военные тайны для нейросетей. По словам главы ведомства Пита Хегсета, чат-бот Grok и генеративный ИИ от Google Gemini будут интегрированы в системы Минобороны США до конца января. Они получат от американского командования все необходимые сведения — в том числе из базы данных разведки. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают инициативу неоднозначной. Для чего армии Штатов нужен ИИ и развяжет ли он третью мировую войну — в материале NEWS.ru.

Как Пентагон внедряет ИИ

Хегсет еще в середине января объявил о планах интеграции Grok и Gemini во внутренние сети Пентагона. Он пояснил, что модели искусственного интеллекта от Google и компании xAI Илона Маска будут внедрены во всю секретную и несекретную инфраструктуру оборонного ведомства.

За счет этого шага американское министерство планирует «оптимизировать» рабочие процессы. При этом Хегсет подчеркнул: Пентагон не намерен использовать те ИИ-модели, которые «не позволят воевать». В остальном же нейросети должны соответствовать нескольким критериям — обладать фактической точностью и не иметь «идеологических ограничений».

«ИИ Министерства обороны не будет „прогрессивным“. Он будет работать на нас. Мы создаем оружие и системы, готовые к войне, а не чат-ботов для комнаты отдыха», — указал Хегсет.

Зачем Пентагону необходим ИИ

Армии мира уже внедряют технологии искусственного интеллекта в свою работу. В частности, США в рамках программы Project Convergence тестируют нейросети для оценки боевой обстановки и автоматического выбора целей. Используемая в рамках этого проекта система IBCS, как утверждает американское командование, значительно ускоряет ответ на возможные угрозы.

Тем не менее чат-боты в деятельности американских вооруженных сил пока не использовались. Более того, эта инициатива вызывает споры — в том числе из-за скандалов, связанных с популярными ИИ-моделями. Так, нейросеть Grok уличили в генерации дипфейк-изображений весьма откровенного характера без согласия представленных на них людей. Из-за этого Малайзия и Индонезия заблокировали доступ своих граждан к чат-боту, а британские власти начали расследование.

Капитан I ранга запаса Константин Сивков, доктор военных наук, рассказал NEWS.ru, что генеративный ИИ может использоваться в армии и разведке, но лишь в ограниченном режиме.

«Пентагон хочет использовать ИИ для оперативного анализа данных — когда надо быстро обработать большой массив информации и на основе выводов создать ясную картину для понимания ситуации. То есть ИИ у них будет подсказчиком для понимания общей обстановки. Секретные сведения ему никогда не дадут. А без их учета ИИ ограничен в возможностях. То есть он не будет командовать войсками или ракетами, он лишь будет подсказывать штабам, что происходит вокруг», — пояснил Сивков.

Военный эксперт Валентин Богданов, экс-полковник МО РФ, кандидат военных наук, рассказал NEWS.ru, что в целом ИИ может управлять всем военным комплексом страны.

«Американцы вполне могут доверить ИИ анализировать секретные протоколы — по моим данным, именно так они и делают. Но при этом ИИ получает эти протоколы, данные в закрытой „виртуальной комнате“. Он сам лишен возможности, грубо говоря, пустить ракеты и отдать приказ о наступлении. Но даст все рекомендации штабным работникам, чтобы они их оценили. Нажимать кнопку и отдавать приказ пока будет человек», — уверен он.

По словам Богданова, похожие методы уже используются в Китае, где искусственный интеллект выступает в качестве консультанта для военного командования. Однако здесь кроется потенциальная угроза.

«Опасность в том, что со временем военное руководство может привыкнуть, что ИИ всегда прав. И они будут исполнять его указания как точно верные. Это будут советы по форме, а по сути — приказ. Если ты не выполнишь рекомендацию ИИ, то выполнит враг — и он победит», — добавил собеседник.

Как США конкурируют с Россией

Россия также интегрирует современные технологии в свои войска. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в декабре 2025 года сообщил, что российская армия начала получать беспилотники с ИИ, обладающие функциями автоматического удержания цели и автономной навигации. «В следующем году их объемы кратно нарастим», — сообщил глава МО.

Военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что ВС РФ задействуют ИИ и в обработке данных для артиллерийской стрельбы. Он не исключает, что планы Пентагона по внедрению искусственного интеллекта в американскую армию могут быть обманом, призванным «сбить с толку» Россию или Китай.

«Не исключаю, что американцы сейчас врут, как это уже было со Стратегической оборонной инициативой (СОИ) в свое время. Тогда Советский Союз поверил в существование такой программы и выбросил огромные средства на разработку систем противодействия. А СОИ оказалась просто фейком для отвлечения внимания от других проектов, чтобы заставить СССР разбрасываться деньгами», — предположил собеседник.

Даже если американское командование на самом деле внедрит ИИ в свои IT-системы, до передачи нейросетям контроля над стратегическими вооружениями дело не дойдет, убежден Дандыкин.

«Американцы понимают, что подобный шаг может плохо отразиться на них самих, поэтому они никогда на такое не пойдут. Они не станут делать что-то себе во вред. Искусственный интеллект в принципе не может стать совершеннее человека, поскольку в нем отсутствует творческое начало, которое невозможно смоделировать. А в программах могут еще быть и сбои. Уже были случаи, когда компьютеры систем предупреждения о ракетном нападении выдавали ошибочные данные о ракетной атаке — из-за сбоев. И только люди тогда принимали верное решение на отбой ответных ударов. Такое было и у нас, и у американцев. Зная это, никто не доверит ядерное оружие ИИ», — пояснил эксперт.

