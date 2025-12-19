РФ запускает армию убийц дронов: небо над Украиной может закрыться навсегда

Вооруженные силы России разворачивают новый сегмент ПВО на основе FPV-перехватчиков. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Эффективность применения дронов такого типа была доказана в ходе специальной военной операции. По словам главы МО, завершить формирование расчетов и оснастить войска этим видом вооружения необходимо к середине наступающего года. В чем особенность FPV-перехватчиков и смогут ли они изменить баланс сил в воздухе над зоной СВО, читайте в материале NEWS.ru.

Что сказал Белоусов о роли БПЛА в ходе спецоперации

На итоговой коллегии Министерства обороны Белоусов заявил о новации в области боевого применения беспилотных летательных аппаратов. До середины 2026 года должен быть развернут новый сегмент противовоздушной обороны на основе FPV-перехватчиков.

«В ходе специальной военной операции существенно изменился характер ведения военных действий. <…> Первая особенность — значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач. Она взяла на себя функцию основной ударной силы. В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны», — сказал Белоусов.

Он также выразил мнение, что для работы с беспилотными системами нужно привлекать молодых людей в возрасте до 35 лет, поскольку люди в этом возрасте более восприимчивы к новейшим технологиям и способны работать в условиях высокого темпа.

Белоусов отметил, что всего через систему подготовки планируется пропустить несколько десятков тысяч человек. Для этого Министерство обороны начало применять новую форму контракта с мотивирующими условиями.

По словам министра, в 2024 году у ВСУ было преимущество по боевому применению тактических БПЛА, но уже минувшим летом случился перелом. Теперь же российская армия в два раза превосходит противника по части использования дронов.

Глава ведомства отметил также, что система ПВО, созданная вокруг Москвы, продемонстрировала свою эффективность. По его словам, этот положительный опыт следует расширить в рамках единой системы противовоздушной обороны.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин поставил задачу — создать универсальную систему ПВО, которая может бороться с любыми средствами воздушного нападения, напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, в России разработкой таких систем занимаются и государственные, и частные компании.

«Но вот специализироваться больше всех стало подразделение Министерства обороны „Рубикон“, — пояснил аналитик NEWS.ru. — В ВС России создается новый род войск беспилотных систем. Эти системы должны стать штатными структурами. Они прежде всего войдут в состав войсковой ПВО. Там будут организованы мобильные группы, чтобы прикрывать войска в обороне на марше и в наступлении. А также войдут в состав комплексов, которые занимаются обороной объектов. Судя по всему, это может стать эффективной защитой для тыловых объектов, вроде гражданских НПЗ».

Какую нишу в системе ПВО займут FPV-перехватчики

Беспилотники-перехватчики — как раз то направление, которое давно было востребовано, отметил Леонков. По его словам, борьба за малый воздух стандартными средствами ЗРК не всегда эффективна.

«Так как беспилотники фактически заменяют у нас авиацию в тактической зоне, то, помимо разведчиков, дронов-камикадзе, выполняющих роль бомбардировщиков, или квадрокоптеров для сбросов, должны были появиться беспилотники-перехватчики, — рассказал военный эксперт. — Они стали дополнением к существующим комплексам ПВО. То есть они закрыли ту зону, с которой не справлялись пушечные ЗРК ближнего действия. Когда летит целый рой дешевеньких беспилотников, но каждый несет боезаряд, то что-то успеваешь сделать, а что-то нет. Оператор непосредственно участвует в этом. Он визуально отслеживает, подгоняет свой дрон, и дальше происходит поражение цели».

Почему ВСУ боятся FPV-дронов больше, чем традиционных ЗРК

На фронте подобные дроны-перехватчики используются уже давно и регулярно, отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Обладая высокой скоростью, они могут покрыть значительную территорию, например 100 км менее чем за час.

«Традиционным средствам ПВО или мобильным установкам требуется для этого больше времени, и они не обладают сравнимой скоростью, — объяснил собеседник NEWS.ru. — Противник прекрасно понимает, что стоимость одного такого FPV-дрона-перехватчика существенно ниже стоимости одной ракеты для традиционного ЗРК. К тому же он может заходить на цель не единожды, а несколько раз, для более точного прицеливания. Основная масса используемых противником дронов не является маневренной и не приспособлена к ведению воздушного боя или уклонению от средств поражения».

