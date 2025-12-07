Дедовщина, садизм и рабство: во что превратились ВСУ при Зеленском Омбудсмен ВСУ: в бригадах избивают и угрожают убийством

Украинские правозащитники обвинили элитные штурмовые бригады ВСУ в массовом криминале — дедовщине, избиениях, угрозах семьям. По их данным, командиры издеваются над солдатами, пока те должны идти в мясные штурмы. Почему украинская армия превращается в банду, дойдет ли дело до трибунала над «героями» и почему ВСУ все дальше от декларируемых «европейских ценностей» — в материале NEWS.ru.

Что обнаружила омбудсмен ВСУ

Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова по результатам проведенной проверки заявила, что в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины зафиксированы массовые случаи нарушения прав военнослужащих.

«Избиение, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родным. Это то, что я обнаружила. А дальше — это работа правоохранительных органов», — сказала Решетилова.

Она подчеркнула, что именно конфликты с командирами, неэффективное командование, плохая атмосфера в подразделениях являются основными причинами самовольного оставления части военнослужащими. По словам правозащитницы, в рядах ВСУ процветает «откровенный криминал».

Ситуация, описанная омбудсменом, указывает на серьезные проблемы внутри украинской армии, которая фактически превратилась в бандитское формирование, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Проблемы эти возникли давно. Массовое насилие и злоупотребление властью командиров, отсутствие дисциплины и контроля со стороны командования, устойчивые практики дедовщины и запугивания, игнорирование прав человека и военных норм – все это характеризует режим Зеленского и его клики», — подчеркнул парламентарий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему Киев замалчивает проблемы ВСУ

В украинских пабликах сходятся во мнении, что молчание киевских властей о серьезных проблемах внутри ВСУ имеет несколько причин. Во-первых, это пропагандистские и идеологические задачи Зеленского и его окружения, которые не могут признать, что армия, которая в западных СМИ представляется «защитницей демократии, свободы и европейских ценностей», на самом деле является рассадником преступности, причем по отношению к собственным военнослужащим. Западный обыватель такого не поймет, а значит, надо об этом молчать.

Второй причиной, по мнению украинцев, является банальная коррупция, которая охватила все эшелоны ВСУ от рядового состава до высшего командования: прямые вымогательства, покупка должностей, откуп от присутствия на передовой. Все это обеспечивает поток денег, который уходит на «самый верх» в Киев. В украинских соцсетях отмечают, что на каждой ступени в рядах ВСУ командир обязан делиться коррупционными доходами с вышестоящим командованием. И эта система устраивает всех, кроме рядовых солдат.

Вырождение и криминализация ВСУ закономерны, как и молчание об этом властей Украины, сказал NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман.

«Почему сейчас молчат? Потому что все и так всем прекрасно известно. Потому что незачем поднимать шум по поводу того, что все равно будет твориться. Мы имеем дело с террористической организацией. Нынешняя Украина — это организация, изначально созданная для того, чтобы сделать русское большинство жителей тех земель, где эта организация действует, чем-нибудь не русским, а если очень повезет, то и антирусским. А поскольку этого результата заведомо невозможно добиться без террора, то она стала террористической во всех ракурсах, на всех направлениях своей деятельности. То есть то, что там происходит, к сожалению, неизбежно. Потому что практически в любой террористической организации рано или поздно расцветают всевозможные преступления», — пояснил Вассерман.

По мнению Белика, даже если криминал внутри ВСУ будет раскрыт общественности, Киев и его партнеры на Западе не станут его искоренять.

«Позиция Запада заключается в открытом спонсировании украинского национализма и поддержке киевского режима, поэтому на все, что происходит на Украине, там закрывают глаза», — пояснил парламентарий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Понесут ли наказание преступники в ВСУ

По мнению Вассермана, при обнародовании данных и преступности в ВСУ возможный трибунал может быть использован киевскими властями в качестве средства давления и управления.

«Суд и трибунал в этой ситуации вполне могут быть, но только против кого-нибудь, кто не понравится местному руководству. Проще говоря, для устранения неугодных при полном попустительстве для остальных», — пояснил Вассерман.

В свою очередь Белик усомнился в проведении трибунала на современной Украине.

«Такая ситуация требует независимого расследования для выяснения всех фактов, требует судебных разбирательств, но в стране, где у власти стоит бандитская хунта, этого делать не будут, потому что киевскому режиму наплевать на судьбы собственных граждан. А в отношении тех, кто на Украине берет на себя смелость заявить о беспределе украинской власти, принимают жесткие меры или просто устраняют», — заключил депутат.

