27 декабря 2025 в 18:08

В Европе задержали девять человек с «черной кассой» для ХАМАС

Полиция Италии Полиция Италии Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Италии задержали девять человек по обвинению в финансировании движения ХАМАС, передает ANSA. По данным следствия, подозреваемые переводили средства через сеть ассоциаций, которые выдавали операции за благотворительную деятельность. Общая сумма перечислений оценивается в €7 млн (651,1 млн рублей).

Операцию провели подразделения антитеррористической полиции при координации прокуратуры. Власти изъяли документацию ассоциаций и перекрыли доступ к их финансовым каналам. Следователи проверяют возможные связи задержанных с зарубежными структурами, участвовавшими в переводе средств.

В числе задержанных оказался и председатель Ассоциации палестинцев в Италии. Следователи называют Мохаммада Ханнуна «представителем зарубежного крыла ХАМАС» и «руководителем итальянской ячейки организации».

Ранее глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что второй этап соглашения по Газе могут запустить уже в январе 2026 года. По его словам, в этот период планируется создать новые органы власти, которые заменят ХАМАС, разместить палестинский управляющий комитет и начать ввод международных миротворческих сил.

