21 декабря 2025 в 20:53

«Будет объявлено»: египетский министр рассказал о будущем сектора Газа

МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может стартовать в январе 2026 года

Бадр Абдель Аты Бадр Абдель Аты Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Второй этап соглашения по сектору Газа, предполагающий формирование новых властных органов вместо ХАМАС и ввод миротворцев, может быть запущен в январе 2026 года, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Он выразил надежду, что в это время также будет размещен палестинский комитет управления и начнется развертывание международных стабилизационных сил, передает РИА Новости.

Надеемся, что в январе будет объявлено о вступлении в силу второго этапа, а также размещении палестинского комитета по управлению сектором Газа и работе над развертыванием международных сил по стабилизации, — сказал глава дипведомства.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять лидера страны Джаред Кушнер подготовили план восстановления сектора Газа стоимостью $112 млрд (9 трлн рублей). Инициатива, названная «Проект Рассвет», рассчитана на десятилетие и ставит целью превращение разрушенной территории в современный город. В материалах, однако, не указаны источники денежных средств и место для проживания 2 млн местных жителей на время работ.

Кроме того, посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль предпринимает попытки депортации жителей Газы в иные государства. Дипломат отметил, что эти действия осуществляются при поддержке Соединенных Штатов.

