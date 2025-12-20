Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:16

В США раскрыли новые планы Вашингтона на сектор Газа

WSJ: США разработали амбициозный проект по восстановлению Газы

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер разработали план восстановления сектора Газа, сообщает The Wall Street Journal. Стоимость данного проекта, известного как «Проект Рассвет», оценивается в $112 млрд (9 трлн рублей).

Инициатива рассчитана на 10-летний срок и нацелена на преобразование разрушенной территории в современный мегаполис, говорится в материале. В документах, однако, отсутствует информация об источниках финансирования и о месте проживания 2 млн палестинцев в период реконструкции.

Ранее в IPC заявили, что в секторе Газа отсутствуют территории, пребывающие в фазе катастрофического голода. Эти сведения были приведены в совместном коммюнике ключевых агентств ООН, включая ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу и ВОЗ.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа не предлагает действительного разрешения палестинской проблемы. Он, однако, признал, что благодаря предпринятым мерам удалось добиться освобождения задержанных лиц и возвращения тел умерших для захоронения.

сектор Газа
США
восстановление
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, кого будет поддерживать Россия
Раскрыта причина ДТП с шестью трупами под Омском
Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов
Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.