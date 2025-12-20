В США раскрыли новые планы Вашингтона на сектор Газа WSJ: США разработали амбициозный проект по восстановлению Газы

Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер разработали план восстановления сектора Газа, сообщает The Wall Street Journal. Стоимость данного проекта, известного как «Проект Рассвет», оценивается в $112 млрд (9 трлн рублей).

Инициатива рассчитана на 10-летний срок и нацелена на преобразование разрушенной территории в современный мегаполис, говорится в материале. В документах, однако, отсутствует информация об источниках финансирования и о месте проживания 2 млн палестинцев в период реконструкции.

Ранее в IPC заявили, что в секторе Газа отсутствуют территории, пребывающие в фазе катастрофического голода. Эти сведения были приведены в совместном коммюнике ключевых агентств ООН, включая ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу и ВОЗ.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа не предлагает действительного разрешения палестинской проблемы. Он, однако, признал, что благодаря предпринятым мерам удалось добиться освобождения задержанных лиц и возвращения тел умерших для захоронения.