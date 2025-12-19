Сектор Газа преодолел фазу катастрофического голода ООН: в Газе не зафиксировано ни одного района в фазе катастрофического голода

В секторе Газа не зафиксировано ни одного района, который находился бы в фазе катастрофического голода, следует из анализа Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) для сектора Газа. Ключевые агентства ООН — ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и ВОЗ — отразили эти данные в совместном заявлении.

В заявлении отмечается, что ситуация с продовольственной безопасностью улучшилась после прекращения огня в октябре и расширения гуманитарного и торгового доступа. Однако положение остается критически уязвимым, считают эксперты.

Население продолжает бороться с масштабным разрушением инфраструктуры, отсутствием средств к существованию и местного производства продовольственных продуктов в условиях ограничений на гуманитарные операции, — отметили в ООН.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. Свою позицию он озвучил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Тель-Авиве. По мнению политика, такая страна будет стремиться к уничтожению Израиля.