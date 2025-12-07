ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 16:46

Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства

Нетаньяху: Израиль против создания палестинского государства

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. Свою позицию он озвучил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Тель-Авиве, передает Times of Israel. По мнению политика, такая страна будет стремиться к уничтожению Израиля.

У нас, очевидно, другая точка зрения, потому что цель палестинского государства — уничтожить единственное еврейское государство. <…> У них уже было государство в Газе, де-факто государство, и оно было использовано для попытки уничтожить единственное еврейское государство. Мы не собираемся создавать государство, которое будет стремиться к нашему уничтожению прямо у нас на пороге, — считает Нетаньяху.

Он также добавил, что суверенный контроль над безопасностью на всей территории от реки Иордан до Средиземного моря должен навсегда остаться в руках Израиля. Это, по его словам, позволит стране контролировать свою судьбу и не иметь под боком государства, которое будет «стремиться к нашему уничтожению прямо у нас на пороге».

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе изъять у мятежников тяжелое вооружение. Группировка также подтвердила США готовность отказаться от управления сектором Газа.

Ближний Восток
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Палестина
