Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы

Приготовьте на Новый год невероятно сытное и ароматное горячее — мясо по-барски. Этот рецепт подойдет как для свинины, так и для куриного филе.

Вкус — потрясающий: сочное мясо в пряной корочке, сладковатый лук и пикантная, солоноватая, сливочная шапочка с чесноком. То, что нужно на праздничный стол!

Вам понадобится: 500 г свиной корейки или куриного филе бедра, соль, перец, паприка. Для маринада: 2 ст. л. сметаны или майонеза. Для шапочки: 1 мелко натертый соленый огурец, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны или майонеза, 1–2 зубчика чеснока, 1 луковица. Мясо нарежьте поперек волокон на стейки толщиной 1,5–2 см. Стейки отбейте, натрите специями, смажьте сметаной/майонезом и оставьте на 15–20 минут. Для шапочки смешайте тертый огурец, тертый сыр, сметану/майонез и давленный чеснок. Духовку разогрейте до 180 °C. На противень выложите стейки, сверху на каждый положите нарезанный полукольцами лук, а затем горку сырно-огуречной массы, разровняв ее. Запекайте 25–30 минут до готовности мяса и румяной корочки на шапочке.

