30 декабря 2025 в 20:56

Названо главное преимущество «Орешника»

Литовкин: ракета «Орешник» способна поражать объекты на глубине до 30 метров

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia*
Боевые блоки баллистической ракеты средней дальности «Орешник» обладают способностью поражать цели, находящиеся на значительной глубине, достигающей 30-ти метров, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями». Он отметил, что благодаря дальности полета до 5,5 тыс. километров, «Орешник» способен осуществлять мониторинг всей европейской территории.

Главное преимущество комплекса — гиперзвуковая скорость и способность поражать цели на глубине до 30 метров, включая защищенные командные пункты, — прокомментировал Литовкин.

Ракета «Орешник» оснащена разделяющейся головной частью, включающей блоки с индивидуальным наведением. Она способна атаковать цель со скоростью до 10 махов, что значительно усложняет ее перехват.

Ранее Минобороны РФ показало видео нового подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник», введенного в эксплуатацию в Белоруссии. Он обладает высокой мобильностью и готовностью к быстрому развертыванию, способен нести обычные и специализированные боеприпасы. В ноябре 2024 года «Орешник» успешно поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске неядерным снарядом, продемонстрировав неуязвимость для ПВО.

