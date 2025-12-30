Минобороны РФ впервые показало чудо-ракету: как выглядит «Орешник»

Минобороны России впервые опубликовало кадры подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник», который недавно заступил на боевое дежурство в Белоруссии. На снимках видны мощные пусковые установки на мобильных шасси, а также военнослужащие РВСН во время торжественной церемонии подъема флага и перемещения техники на позиции.

Опубликованные снимки демонстрируют высокую мобильность и готовность комплекса к быстрому развертыванию. «Орешник» — новейшая разработка российского ВПК, способная нести как обычные, так и специальные боеприпасы.

Комплекс показал свою эффективность в реальных боевых условиях. В ноябре 2024 года он был впервые применен (в безъядерном оснащении) для удара по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Эта военная операция свидетельствует о неуязвимости комплекса для современных средств ПВО.

Как выглядит «Орешник» — в фотогалерее NEWS.ru.