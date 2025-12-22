«Серьезное предупреждение»: военэксперт о десятке «Орешников» в Белоруссии

Поставка российских комплексов «Орешник» в Белоруссию является ответной мерой на угрозы со стороны НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это обеспечит безопасность Союзного государства и Калининграда.

Если это (поставка «Орешников» в Белоруссию. — NEWS.ru) действительно произойдет в ближайшее время, я считаю, что это достаточно серьезное предупреждение для Запада. Почему? Потому что с территории Белоруссии подлетное время в два-три раза меньше, чем из России, тем более если брать районы, которые находятся в глубине страны, как, например, в свое время Капустин Яр, с которого производился пуск ракеты «Орешник» по «Южмашу». Это очень серьезное предупреждение и очень серьезное решение, которое может быть принято в случае нападения НАТО на Россию и угрозы в первую очередь Калининграду и Белоруссии, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что развертывание в Белоруссии такого количества комплексов «Орешник» позволит каждому из них запускать одну ракету в заданное время. По словам Кнутова, при получении сигнала 10 ракет могут быть направлены одновременно в различные центры принятия решений в Европе.

Блок НАТО угрожает как раз Белоруссии как члену Союзного государства России, а Калининград рассматривается как такой анклав, который Альянс хотел бы поглотить. Так что чем раньше подобное решение будет реализовано и комплексы станут на боевое дежурство, тем безопаснее станет для России и Белоруссии, в том числе в Калининградской области, — заключил Кнутов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российских комплексов «Орешник» на территории страны будет ограничено. По его словам, планируется установить не более десяти таких систем.