В Подмосковье началось половодье

В столичном регионе официально началось весеннее половодье, к которому заблаговременно подготовили все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем, сообщило Городское хозяйство Москвы. К оттепели коммунальщики подготовились заранее.

Сбросили излишки воды, чтобы подготовить водохранилища к приему талого стока, — добавила пресс-служба ведомства.

Для точного прогнозирования объемов притока эксперты с конца декабря каждые 10 дней проводили регулярные снегомерные съемки по всему водосборному бассейну. Именно на основе этих данных был рассчитан график подготовки гидротехнических сооружений.

На время активной фазы паводка в Москве вводится режим расширенного мониторинга качества воды и усиливается надзор за деятельностью вблизи гидрообъектов. Городские службы уже проверили техническое состояние специализированного автотранспорта, оснащенного автономными энергоисточниками и мощными откачивающими средствами.

Ранее синоптики Центра погоды «Фобос» заявили, что весна пришла намного раньше обычного срока в европейскую часть России. Они отметили, что почти весь регион находится в зоне оттепелей, даже на Крайнем Севере температура воздуха поднимается до плюс шести градусов.