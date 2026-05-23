Названы сроки, когда из-за жары вся Центральная Россия покроется степями Синоптик Шувалов: летний период в Центральной России увеличится в течение 20 лет

На протяжении ближайших 20 лет продолжительность лета в Центральной России заметно увеличится, из-за чего периоды аномальной жары станут более частыми, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, которые приводит ТАСС, зимний сезон, напротив, сократится, а лето будет более знойным и тяжелым для людей.

Зима станет короче, будет расширение летнего периода и сокращение зимнего. Лето будет жарче, будет больше периодов с экстремальной жарой, которая достаточно сложно переносится человеком, — рассказал Шувалов.

Синоптик также спрогнозировал смещение климатических поясов к северу. Степи начнут занимать территории, где прежде росли леса умеренного пояса, а лесные массивы постепенно появятся в тундре.

Шувалов подчеркнул, что в ближайшие 20 лет эти изменения станут отчетливо заметны. Он добавил, что его прогнозы основаны исключительно на глобальных климатических тенденциях, однако, учитывая участившиеся засухи в средних широтах, они имеют все основания для того, чтобы сбыться.

