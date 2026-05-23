Овчинский: пять новостроек по реновации появятся в Лосиноостровском

В Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа Москвы возведут пять новых жилых домов на месте старых по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Для освобождения территории ветхие здания сносят. Для этого используют технологию «Умный снос», которая сокращает количество строительных отходов и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

В новых жилых комплексах по проекту предусмотрено свыше 1,2 тыс. квартир с улучшенной отделкой общей площадью более 72 тыс. квадратных метров. Переезжать в новое жилье можно сразу, не вкладывая дополнительные силы и средства в ремонт. Для удобства будущих жителей в новостройках установят лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Помимо новостроек, здесь появятся новые благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха и прогулок, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский рассказал, что департамент градостроительной политики города Москвы и компания «Дом.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках цифровизации строительной отрасли. Совместные усилия будут направлены на внедрение ИИ и развитие технологий информационного моделирования.