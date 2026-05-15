Овчинский: Москва и «Дом.РФ» совместными усилиями ускорят строительство

Департамент градостроительной политики города Москвы и компания «Дом.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках цифровизации строительной отрасли. Совместные усилия будут направлены на внедрение искусственного интеллекта и развитие технологий информационного моделирования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Соглашение станет новым этапом работы с данными и цифровыми сервисами для отрасли. Департамент градостроительной политики Москвы станет здесь одним из ключевых центров развития цифровых инструментов в строительстве столицы. За последние годы в столице накоплен большой опыт применения искусственного интеллекта и методов информационного моделирования на разных этапах реализации проектов. Теперь эти решения будут развиваться в партнерстве с «Дом.РФ», а лучшие практики удастся масштабировать.

Сегодня строительная отрасль переходит от точечной цифровизации к созданию единой технологической среды. Совместная работа Москвы и «Дом.РФ» позволит быстрее внедрять решения, которые помогают сокращать сроки подготовки документации, снижать количество ошибок и повышать прозрачность процессов. Для нас это возможность не только развивать собственные цифровые инструменты, но и формировать единые подходы для всей отрасли. Такой формат сотрудничества поможет ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в строительстве и сделать их более доступными для участников рынка, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Отрасль ждет переход к более точному и предсказуемому процессу строительства. Цифровые инструменты помогут оперативнее выявлять несоответствия еще на этапе проектирования, снижать количество доработок и минимизировать риски при строительстве. Результатом станут более прозрачные процессы, а жители получат качественные и безопасные объекты, которые вводятся в эксплуатацию в более короткие сроки.

Так, город использует все новейшие инструменты для ускорения программы реновации. В прошлом году на улице Гарибальди буквально за шесть месяцев была возведена новостройка, построенная из крупных готовых модулей. Используемая технология позволяет значительно ускорить строительство и повысить качество жилья — срок службы дома достигает 100 лет.

Ранее Овчинский сообщил, что в Москве на Тушинской улице построят третий урбан-блок крупного жилого квартала. Он будет отличаться озеленением на кровле каждого корпуса.