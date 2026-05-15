52 ножевых для школьника: мужчина изуродовал и убил ребенка-собутыльника

Убийство 15-летнего школьника в алтайском селе Усть-Иша, расследуемое теперь военными следователями, вышло на федеральный уровень после публикации шокирующей видеозаписи с места преступления. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Юный собутыльник

Вечером 16 апреля 2026 года подросток Андрей (имя изменено) вышел из дома и на улице встретил двух знакомых взрослых: 22-летнего соседа Евгения и 40-летнего местного жителя Виталия.

Мужчины пригласили школьника к себе, где компания до утра распивала спиртное, о чем свидетельствует и экспертиза, обнаружившая алкоголь в крови мальчика. Утро началось с конфликта: по версии правоохранителей, несовершеннолетний позволил себе оскорбительные высказывания, что спровоцировало драку.

Сначала собутыльники избили парня, а затем применили нож. Андрей попытался скрыться, но его догнали и продолжили избивать. В результате экспертизы на теле зафиксировано 52 ранения, лицо и руки оказались изуродованы, а некоторые пальцы практически отсечены.

Про Андрея известно, что он был младшим сыном, его средний брат погиб на СВО, а отец пропал там же без вести. Мать работает дояркой, а старший брат живет в Горно-Алтайске, пишет «КП-Барнаул».

Попытка замести следы

После совершения преступления мужчины попытались уничтожить улики: тщательно замывали следы крови и сожгли одежду погибшего. Они планировали вывезти тело к реке, но их действия прервал случайно зашедший в дом местный житель.

Вместо того чтобы скрываться, 22-летний Евгений вызвал полицию. Однако самым шокирующим элементом дела стала видеозапись, которую подозреваемый отправил знакомым в Telegram вскоре после расправы. На кадрах он спокойно показывает спящего Виталия, переводит камеру на лежащего в дверном проеме подростка и произносит: «Вот труп лежит. Готовый».

Запись, где крупным планом видно покрытое кровоподтеками тело в неестественной позе, быстро разошлась по местным чатам. Сейчас Евгений задержан, а Виталий проходит по делу как свидетель, что вызвало недоумение родственников, уверенных в его причастности к сокрытию преступления. После допросов 40-летний мужчина покинул село и скрывается у близких, пишут «Известия».

Военное следствие

В связи с тем, что задержанный является военнослужащим, материалы переданы в Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход расследования на федеральный контроль.

Широкую известность дело получило лишь 13 мая, когда старший брат погибшего обратился к журналистам, а видеозапись стала вирусной. Параллельно правоохранители составили на мать школьника два административных протокола за нахождение несовершеннолетнего вне дома в ночное время и его пребывание в состоянии алкогольного опьянения.

Родственники Андрея выражают опасения, что фигуранты смогут избежать соразмерного наказания.

