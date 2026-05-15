В российском городе ввели режим ЧС из-за украинских БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после ночной атаки украинских беспилотников, сообщила пресс-служба городской администрации на своем сайте. Жертвами удара стали четыре человека, количество пострадавших возросло до 28. Повреждены два многоквартирных дома, в нескольких зданиях выбиты стекла, а пожар на промышленном предприятии удалось локализовать.

В городе Рязани введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области, которое провел губернатор Павел Малков, — говорится в сообщении.

Ранее Малков сообщил, что фрагменты сбитого украинского дрона повредили несколько многоквартирных зданий. На местах инцидента работали оперативные службы.

Кроме того, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что беспилотники ВСУ, атаковавшие Рязань, могли запускать из приграничных районов Украины. Стартовыми площадками, по его мнению, служили Харьковская и Сумская области.