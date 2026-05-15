15 мая 2026 в 18:20

В российском городе ввели режим ЧС из-за украинских БПЛА

Администрация Рязани объявила режим ЧС после ночной атаки БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation/Global Look Press
Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после ночной атаки украинских беспилотников, сообщила пресс-служба городской администрации на своем сайте. Жертвами удара стали четыре человека, количество пострадавших возросло до 28. Повреждены два многоквартирных дома, в нескольких зданиях выбиты стекла, а пожар на промышленном предприятии удалось локализовать.

В городе Рязани введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области, которое провел губернатор Павел Малков, — говорится в сообщении.

Ранее Малков сообщил, что фрагменты сбитого украинского дрона повредили несколько многоквартирных зданий. На местах инцидента работали оперативные службы.

Кроме того, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что беспилотники ВСУ, атаковавшие Рязань, могли запускать из приграничных районов Украины. Стартовыми площадками, по его мнению, служили Харьковская и Сумская области.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
