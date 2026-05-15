Раскрыты возможные места старта атаковавших Рязань БПЛА

Дроны ВСУ, ударившие по Рязани, могли лететь из приграничных областей Украины, заявил академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru. По его мнению, стартовые площадки находились в Харьковской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе ребенок, погибли при атаке ВСУ на Рязанскую область. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в результате атаки были повреждены два многоквартирных жилых дома и промышленные объекты. Общее число пострадавших достигло 12 человек.

Ранее вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов сообщил, что число погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары, произошедшей 5 мая, увеличилось до трех. Он также подчеркнул, что вопросы оказания всей необходимой медицинской и социальной помощи пострадавшим находятся на его личном контроле.