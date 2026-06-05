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05 июня 2026 в 07:26

В Кремле ответили, пригласят ли американцев на ВЭФ

Песков: Кремль не намерен направлять делегации США отдельное приглашение на ВЭФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Кремль не собирается направлять американской делегации отдельное приглашение на осенний Восточный экономический форум, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что каждая страна принимает решение о поездке самостоятельно и может посетить его без приглашения, передает ТАСС.

Нет. Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук заявил, что Санкт-Петербург — одно из лучших творений человечества. Он добавил, что чувствует особую связь с городом на Неве и история Северной столицы напоминает ему родную Атланту.

Также министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на участие Брунея в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме. По его словам, интерес к этому у азиатского государства есть.

До этого Эйджи на полях ПМЭФ сообщил, что многие американские компании ждут от Вашингтона разрешения для возвращения в Россию. При этом большинство американских фирм продолжают работать в РФ.

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