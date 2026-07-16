Зеленский определился с кандидатурой нового премьер-министра Украины

Верховная рада Украины получила от президента Владимира Зеленского представление о назначении главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьер-министра, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в своих социальных сетях. Документ будет рассмотрен депутатами в ближайшее время.

Стефанчук отметил, что рассмотрение кандидатуры пройдет в установленном законодательством порядке. Заявление последовало после публикаций СМИ, в которых указывалось о возможной отставке действующего премьер-министра и кадровых перестановках в правительстве.

Корецкий возглавляет «Нафтогаз» с 2023 года и до этого не занимал государственных должностей. Его назначение может свидетельствовать о намерении Зеленского усилить контроль над энергетическим сектором.

Ранее занимавший пост главы оборонного ведомства Украины Михаил Федоров официально объявил о своей отставке с должности министра, опубликовав соответствующее заявление в своих социальных сетях. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту. По данным «24 канала», Федоров может возглавить государственный концерн «Укроборонпром». До этого президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» обвинил министра в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) и анонсировал его замену.