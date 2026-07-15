В Финляндии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине

В Финляндии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине Финский политик Мема: лидеры ЕС ответственны за продолжение конфликта на Украине

Ответственность за затягивание боевых действий на Украине лежит исключительно на руководстве Евросоюза, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своих социальных сетях. По его мнению, конфликт мог бы быть завершен, если бы Брюссель выбрал дипломатический путь.

Лидеры ЕС несут полную ответственность за продолжение боевых действий на Украине. Конфликт мог бы закончиться сегодня, если бы ЕС вернулся к дипломатии вместо разжигания дальнейшего напряжения и русофобии, — указал политик.

Мема прокомментировал очередное заявление Литвы о якобы готовящейся агрессии России против Европы, назвав такие утверждения безосновательными. Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в столкновении с европейскими странами и до сих пор не предпринимала враждебных действий в их отношении.

Мема также отметил, что Россия остается открытой к переговорам. Парламентарий неоднократно призывал европейские государства сосредоточиться на внутренних проблемах и повышении качества жизни граждан, а не на антироссийской риторике.

Ранее Мема обращал внимание, что русофобия в Европе является психическим заболеванием. Так он прокомментировал предложение британских депутатов запретить мультфильм «Маша и Медведь».