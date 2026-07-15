Аренда жилья по наследству: в Госдуме готовят выгодную альтернативу ипотеке

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России готовят закон о долгосрочной аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Договор можно будет передавать по наследству. Какие условия предлагают депутаты, кому они выгодны, чем отличаются от обычной аренды — в материале NEWS.ru.

В чем суть законопроекта о долгосрочной наследуемой аренде жилья

Владимир Кошелев заявил, что долгосрочная наследуемая аренда жилья со ставкой ниже рыночной существует во многих странах, а когда-то была и у нас.

«Цивилизованная, „гарантированная“ долгосрочная аренда — тот самый, „третий выбор“ для людей, <...> но сейчас его [в России] фактически нет. <…> Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный наем», — сказал парламентарий.

Предполагается ввести льготную арендную ставку ниже рыночной, разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. Схема выглядит следующим образом: арендодателем заключается договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. На весь срок аренды действует временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам, пояснил парламентарий.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

По мнению эксперта Института экономики роста имени П. А. Столыпина, члена генерального совета «Деловой России» Олега Николаева, законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья очень хорош как идея. Регулируемый государством рынок в этой сфере — то самое звено, которого очень недостает российской экономике для повышения мобильности трудовых ресурсов, отметил он.

«Именно потому, что ставка ниже рыночной, связь с работой арендатора должна быть прямой. Она может устанавливаться как доля от средней зарплаты в определенной отрасли», — отметил гендиректор петербургской группы компаний «Далпорт» (девелоперская компания) в разговоре с NEWS.ru.

Будет ли долгосрочная наследуемая аренда жилья востребована на рынке в РФ

Все упирается в экономику строительства таких доходных домов, рассказал в беседе с NEWS.ru главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.

«Сейчас в России около 50 подобных проектов. Дома построены с использованием льгот для застройщиков, но на выходе в них ставки аренды на 25–30% выше. Массовым продуктом это не стало. Чтобы ставка была ниже рыночной, нужно бюджетное субсидирование, с чем сейчас могут возникнуть объективные сложности», — пояснил эксперт.

Инструмент цивилизованной аренды будет востребован на рынке жилья, отметила в беседе с NEWS.ru эксперт Российской гильдии риелторов (РГР) по развитию инструментов финансового обеспечения сделок с недвижимостью Камила Фазлыева.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Основное условие — механизм должен быть реализован профессионалами. В РГР уже известны успешные проекты аренды с выкупом, с учетом интересов граждан, застройщиков и инвесторов, без нагрузки на государственный бюджет», — подчеркнула она.

Фазлыева добавила, что в ином случае — при бюджетных дотациях — необходимый баланс найден не будет. Механизм должен быть жизнеспособен без государственных денег, добавила она.

Кому выгодна долгосрочная наследуемая аренда жилья

Для значительной части населения долгосрочная наследуемая аренда жилья может стать полноценной альтернативой ипотеке, отметил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

По его словам, этот инструмент касается тех, кто по объективным причинам не может оформить кредит из-за недостаточного дохода, отсутствия первоначального взноса или проблем с кредитной историей.

При этом такие граждане зачастую не попадают в категорию получателей соцжилья, уточнил эксперт. Для них льготная аренда — это шанс получить стабильные условия проживания без необходимости брать на себя долгосрочные долговые обязательства. Хотя платеж со временем будет расти, стартовый период с существенно сниженной нагрузкой дает критически важную передышку и возможность выстроить финансовую стратегию, подчеркнул Тумин.

«Такая модель может оказаться особенно востребованной у молодых семей с детьми. Для них стабильность адреса — не просто комфорт, а необходимость. Переезд часто означает смену образовательных учреждений, потерю места в детсаду, а также сложности с врачами. В таких условиях уверенность в том, что жилье останется за семьей надолго, снижает уровень стресса и помогает принимать важные жизненные решения, в том числе о рождении детей», — резюмировал Тумин.

По его словам, инициатива депутатов также имеет большое значение для поколения зумеров. Представители этой возрастной группы нередко сознательно избегают долгосрочных финансовых обязательств вроде ипотеки, предпочитая сохранять мобильность. Наследуемая аренда дает им редкий баланс: с одной стороны — ощущение стабильности и «своего угла», с другой — отсутствие жесткой привязки к одному месту, если карьерные или личные планы потребуют переезда, подчеркнул эксперт.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

По его словам, человек получает предсказуемые условия проживания на старте, но не связывает себя кредитом на 20–30 лет.

«В более широком смысле проект несет и макроэкономический эффект. Он способен поддержать строительный сектор, стимулировать частных инвесторов за счет обещанных налоговых льгот, а также помочь регионам удерживать молодежь и квалифицированные кадры. Успех всей конструкции будет зависеть от проработки деталей», — резюмировал Тумин.

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