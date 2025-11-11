«Студенту будет комфортно». Репортаж из самой маленькой квартиры в Москве

Несмотря на постоянное подорожание жилья в Москве, на сайтах объявлений появляются предложения о продаже квартир по демократичным ценам в шаговой доступности от метро. Корреспондент NEWS.ru нашла самую маленькую мини-студию из имеющихся на рынке — площадью 4,5 квадратных метра. Какова стоимость квартиры, сколько человек могут в ней жить — в репортаже.

Что говорится в объявлении о продаже микростудии в Москве

Корреспондент NEWS.ru нашла объявление на популярном сайте о продаже квартиры. В нем говорилось следующее: «Студия-трансформер 4,5 квадратных метра со всеми коммуникациями: свет, вода, канализация, большое окно от пола до потолка». Дом 2019 года постройки расположен недалеко от станции метро «ВДНХ».

Корреспондент позвонила по указанному номеру и выяснила, что квартира продается за 2,5 млн рублей. «В этой студии можно работать и жить», — заверила девушка-риелтор, представившаяся Ириной.

Жилье находится на четвертом этаже. В нем есть санузел, раковина, теплый пол, индивидуальные приборы учета электроэнергии и водоснабжение.

Где в Москве находится микростудия

В объявлении говорится о том, что миниатюрная квартира находится в апарт-комплексе, расположенном в шаговой доступности от метро и МЦК. Здание представляет собой нечто среднее между бывшим общежитием и гостиницей.

Ирина ждала меня рядом с подъездом. «Мы реконструировали ее, переделали и продали людям, — сказала она. — Квартирки здесь все небольшие, их площадь — около 15 квадратных метров. Наша малышка в три раза меньше».

Апарт-комплекс — это многоквартирное здание, в котором нельзя прописаться, объяснила риелтор. В нем продаются или сдаются в аренду студии, где можно жить. Но с юридической точки зрения они не считаются жилыми помещениями. Несмотря на это, в некоторых из них чувствуешь себя так, будто ты живешь в пятизвездочном отеле, добавила Ирина.

«У нас есть входная группа с охраной, шесть лифтов, очень широкая лестница», — объяснила она.

Мини-студия 4 кв. м. находится в одном из апарт-комплексов столицы Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что находится в микростудии

Я поднялась на четвертый этаж. Открыв дверь, риелтор призналась, что раньше никакой квартирой здесь и не пахло. Была обычная кладовая, через которую проходил мусоропровод. В какой-то момент владелец помещения, очевидно, смекнул, что из помещения можно выжать чуть больше, и демонтировал все лишнее, а будущую квартиру оформил в кадастровой палате.

Дверь распахнулась, и моему взору предстало узкое, как пенал, помещение, со столом и унитазом в углу рядом с окном.

«Раньше все это находилось в ужасном состоянии, — сказала риелтор, не обращая внимания на нашу растерянность. — Окно было деревянное и не открывалось. Мы переделали помещение, чтобы получилась полноценная квартира».

«А где спать?» — спросила я.

Ирина объяснила, что вариантов очень много. Самый очевидный и простой — покупка раскладушки. Кроме того, можно поставить откидное спальное место, как в поезде или в малогабаритных квартирах. Риелтор также посоветовала пойти на хитрость — установить по всей площади комнаты зеркала, чтобы они визуально увеличили пространство.

«Где тут можно помыться?» — спросила я.

«Этот вопрос нужно доработать, — нахмурилась Ирина. — Около унитаза есть кран, который можно слегка переделать и сделать, например, гигиенический душ».

Риелтор пояснила, что студию смотрит масса людей. Все высказывают разные предложения, как решить вопрос с ванной. Некоторые предлагают приобрести складную ванну и сливать использованную воду в унитаз. Более радикально настроенные покупатели хотят убрать розетки у окна, затянуть его непрозрачной пленкой, повесить шторку, рядом оборудовать бортик и слив для душевой кабины.

«Можно сделать так, чтобы нижняя часть окна не открывалась, а его верх был откидным. Тогда оттуда не выпрыгнешь», — пошутила риелтор.

Мини-студия 4,5 кв. м. находится в одном из апарт-комплексов столицы Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто покупает микростудии в Москве

Квартиру рассматривает для покупки бизнесвумен из Санкт-Петербурга. Она часто бывает в Москве по работе, ей нужно где-то ночевать, сообщила Ирина. Кроме того, помещение можно сдать под рабочий кабинет, маникюрный салон или парикмахерскую.

«Наверное, мы с мужем тут не поместимся?» — так я попыталась разрядить обстановку.

«Конечно, нет! Но в Москве много приезжих, которые с огромным удовольствием снимут такое жилье. В наших апартаментах живут постоянно, используя квартиры по полной. Студенту будет комфортно. Недавно мы продали точно такую же квартиру этажом выше, и почти сразу ее сдали за 27 тыс. рублей в месяц», — гордо заявила Ирина.

«Тут можно переночевать, если я с мужем поругаюсь», — сказала я.

В ответ Ирина предложила идею доходного бизнеса.

«Вы можете сдавать нашу студию посуточно! Это примерно 2 тыс. рублей в сутки. Всего получится около 60 тыс. в месяц», — отметила она.

Как купить микростудию в Москве

Затем мы вышли на улицу. Предложение риелтора показалось заманчивым. Я вспомнила, как в 2018 году переехала в Москву и первый месяц жила в хостеле. Лучше бы я провела это время в отдельной квартире, пусть и очень маленькой.

«За такие деньги — 2,5 млн — вы вряд ли найдете что-то лучше, — подчеркнула Ирина. — Тем более у нашей квартирки есть отдельный кадастровый номер. Это не доля, значит, в будущем вы сможете без проблем ее продать».

По ее словам, «коммуналка» обойдется всего в 1 тыс. рублей — платить нужно только за воду и электричество.

Мини-студия 4,5 кв. м. находится в одном из апарт-комплексов столицы Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Возможно, вам придется отдать больше, если вы оборудуете прачечную и будете лить много воды, — сказала риелтор, улыбаясь. — Если разом заплатить всю сумму трудно, можно взять ипотеку. Недавно приезжал оценщик и делал фотографии для одобрения банком».

«Наверное, процентная ставка большая?» — поинтересовалась я. «19% — не так страшно», — ответила Ирина.

Что кроется за объявлением о продаже микростудии в Москве

В объявлении отмечается, что квадратный метр бывшей кладовой стоит более 555 тыс. рублей. Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев сказал корреспонденту NEWS.ru, что разумная цена помещения без предварительной отделки в этом здании — от 230 тыс. за метр, а с отделкой — 270.

«Цена завышена более чем вдвое. Рядом находятся два похожих комплекса апартаментов, что свидетельствует о большой конкуренции продавцов», — заметил он.

По словам риелтора, во всех регионах действует ежегодный налог на владение недвижимостью. Для нежилой он существенно выше, чем для жилой, и составляет не менее 2% от кадастровой стоимости в год. Это увеличивает цену владения такой студией.

Большинство банков могут не одобрить ипотеку на апартаменты, поскольку объект считается рисковым, подчеркнул он. Как правило, процентная ставка по таким сделкам не выше, чем на жилье, но первый взнос составляет не менее 30%.

«Я думаю, что вы сможете получить ипотеку на эту студию при первоначальном взносе в 50%. Скорее всего, ни один оценщик, не говоря об аккредитованных в банке, не оценит это помещение дороже чем 270 тыс. за квадратный метр. Это означает, что банк не одобрит ипотеку по озвученной цене. Скорее всего, вам предложат провести сделку по заниженной стоимости, а остальное — платить наличным расчетом», — объяснил Апрелев.

