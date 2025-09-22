«Интервидение-2025»
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов

Риелтор Апрелев: в договоре аренды нужно прописать, кто оплатит ремонт

В договоре аренды квартиры стоит сразу прописать, кто оплачивает ремонт и обслуживание имущества, заявил основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. По его словам, переданным Pravda.Ru, это поможет избежать споров с хозяевами жилья.

Если выходит из строя сантехника, например, кран или канализация, необходимо заранее определить, кто отвечает за устранение неисправности и как согласовывается стоимость ремонта. Аналогично с мебелью и электроприборами: если они были предоставлены в рамках договора, их ремонт должен осуществлять собственник, если повреждение произошло не по вине арендатора, — рассказал риелтор.

Также стоит заранее договориться, при каких обстоятельствах собственник имеет право заходить в квартиру и как он должен предупреждать об этом арендатора, уточнил Апрелев. Как правило, хозяин недвижимости обязан предупреждать о визите за 24 часа и заходить не чаще одного раза в месяц — это помогает сохранить арендатору личное пространство.

Ранее риелтор Ирина Зайцева заявила, что в России ожидается серьезный дефицит новостроек и рост цен на жилье. По ее словам, сейчас на рынке недвижимости наблюдается низкий спрос и высокая конкуренция среди застройщиков.

Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
