Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов Риелтор Апрелев: в договоре аренды нужно прописать, кто оплатит ремонт

В договоре аренды квартиры стоит сразу прописать, кто оплачивает ремонт и обслуживание имущества, заявил основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. По его словам, переданным Pravda.Ru, это поможет избежать споров с хозяевами жилья.

Если выходит из строя сантехника, например, кран или канализация, необходимо заранее определить, кто отвечает за устранение неисправности и как согласовывается стоимость ремонта. Аналогично с мебелью и электроприборами: если они были предоставлены в рамках договора, их ремонт должен осуществлять собственник, если повреждение произошло не по вине арендатора, — рассказал риелтор.

Также стоит заранее договориться, при каких обстоятельствах собственник имеет право заходить в квартиру и как он должен предупреждать об этом арендатора, уточнил Апрелев. Как правило, хозяин недвижимости обязан предупреждать о визите за 24 часа и заходить не чаще одного раза в месяц — это помогает сохранить арендатору личное пространство.

