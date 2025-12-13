Юрист назвал необычный способ защиты при регистрации арендаторов-мигрантов

При оформлении регистрации мигрантов в качестве квартиросъемщиков рекомендуется их фотографировать, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, хозяин квартиры может столкнуться с крупным штрафом или тюремным заключением, если иностранный гражданин не будет жить в ней после заключения договора.

Если гражданин оформляет временную регистрацию иностранному арендатору, собственнику необходимо убедиться, что квартиросъемщик действительно будет проживать в квартире. За регистрацию человека, который на самом деле не будет жить на указанной жилплощади, может быть штраф 100–500 тыс. рублей или даже лишение свободы сроком до пяти лет. В качестве минимальной подстраховки можно, например, сфотографировать его в квартире с личными вещами. Это может пригодиться при проверке участковым, который, пытаясь выполнить показатель по выявлению нарушений, опросит соседей, а те скажут, что никогда не видели этого человека, — предупредил Салкин.

Ранее юрист Екатерина Нечаева заявила, что владелец квартиры может через суд потребовать от недобросовестного арендатора возмещения расходов на уборку и ремонт, а также компенсацию морального вреда. По ее словам, для успешного исхода дела собственнику нужно собрать полный комплект документов, подтверждающих нанесенный ущерб.