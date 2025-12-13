Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 06:00

Юрист назвал необычный способ защиты при регистрации арендаторов-мигрантов

Юрист Салкин посоветовал фотографировать арендаторов-мигрантов при регистрации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При оформлении регистрации мигрантов в качестве квартиросъемщиков рекомендуется их фотографировать, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, хозяин квартиры может столкнуться с крупным штрафом или тюремным заключением, если иностранный гражданин не будет жить в ней после заключения договора.

Если гражданин оформляет временную регистрацию иностранному арендатору, собственнику необходимо убедиться, что квартиросъемщик действительно будет проживать в квартире. За регистрацию человека, который на самом деле не будет жить на указанной жилплощади, может быть штраф 100–500 тыс. рублей или даже лишение свободы сроком до пяти лет. В качестве минимальной подстраховки можно, например, сфотографировать его в квартире с личными вещами. Это может пригодиться при проверке участковым, который, пытаясь выполнить показатель по выявлению нарушений, опросит соседей, а те скажут, что никогда не видели этого человека, — предупредил Салкин.

Ранее юрист Екатерина Нечаева заявила, что владелец квартиры может через суд потребовать от недобросовестного арендатора возмещения расходов на уборку и ремонт, а также компенсацию морального вреда. По ее словам, для успешного исхода дела собственнику нужно собрать полный комплект документов, подтверждающих нанесенный ущерб.

арендаторы
квартиры
штрафы
мигранты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде дали совет, как увеличить пенсию на десятки процентов
Россиянам пригрозили штрафами за размещение гирлянды на фасадах домов
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на российский регион
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
В деле о пропаже семьи Усольцевых озвучена новая версия
Юрист назвал необычный способ защиты при регистрации арендаторов-мигрантов
Украинский Leopard пал в районе Константиновки
Евросоюзу предсказали распад после кражи активов России
Океан во сне: знак перемен, эмоций и глубинных изменений
Украинцы допустили смену власти Зеленского на военную диктатуру
«Это смешно»: уровень подготовки ВСУ к боям назвали критически низким
Для людей со вкусом: намазка из сыра и инжира на бутерброды
Россиянам рассказали, чем грозит украшение подъездов цветами в горшках
Гороскоп 13 декабря: кого ожидают перемены? кому пора избавиться от хлама?
«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции
Почему снится блоха: значение по популярным сонникам
Роспотребнадзор озвучил, как правильно выбрать гирлянды на елку
Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска
Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа
Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.