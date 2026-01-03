Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Российские войска освободили Бондарное в Донецкой Народной Республике и поразили объекты энергетики военно-промышленного комплекса противника, сразу пять офицеров ВСУ сдались в плен на передовой, а президент Украины Владимир Зеленский разгневал американского коллегу Дональда Трампа одним решением. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ за день потеряли населенный пункт и сотню дронов

Министерство обороны сообщило, что за минувшие сутки Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. Это произошло благодаря активным действиям военнослужащих Южной группировки войск.

По данным ведомства, ВС РФ также поразили объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. В атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, БПЛА и артиллерия.

Кроме того, за последние сутки российские войска сбили 124 украинских беспилотника. Также уничтожены 15 управляемых авиационных бомб противника.

Элитное украинское подразделение разнесли в Запорожье

Как узнал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, в зоне боевых действий ликвидировали часть взвода элитного подразделения украинской армии «Волки да Винчи». По его данным, это произошло в поселке Железнодорожное Запорожской области. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Кимаковский отметил, что российские войска нанесли по позициям элитного подразделения массированный удар. В результате атаки погибло около 10 военнослужащих, что составило «существенную часть» от численности взвода.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На передовой произошел редкий случай сдачи в плен офицеров

Украинский военнослужащий Павел Вовченко, попавший в плен, признался, что бойцы ВСУ часто становятся жертвами «дружественного огня». По словам солдата, он лично стал свидетелем нескольких смертей сослуживцев при таких обстоятельствах. Вовченко отметил, что именно это сподвигло его дезертировать.

По данным источника в российских силовых структурах, в сентябре на Запорожском направлении порядка пяти офицеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины сложили оружие. Отмечается, что это большая редкость, поскольку обычно командиры не появляются на передовой.

Крупная встреча советников из Европы состоялась в Киеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прибытии в Киев советников по вопросам национальной безопасности из стран Европы. По его словам, встреча посвящена работе с рамочными документами, а также координации дальнейших шагов с партнерами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как уточнил Умеров, речь идет о делегациях из Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Канады, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Польши. Кроме того, на встрече будут представители НАТО, Европейского союза и Европейской комиссии.

Зеленский пошел наперекор Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Кирилла Буданова с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны страны. Он официально стал главой офиса украинского лидера.

Как считает профессор социологии Алессандро Орсини, назначение Буданова на данный пост было ошибкой. По его словам, такой шаг противоречит американскому мирному плану. Орсини убежден, что решение Зеленского вызовет недовольство президента США Дональда Трампа.

