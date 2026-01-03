Новый год — 2026
03 января 2026 в 12:34

Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ

МО: Южная группировка войск завершила освобождение Бондарного в ДНР

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военные за минувшие сутки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Подразделения Южной группировки войск провели активные действия, приведшие к освобождению данной территории.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» ликвидировали тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. Как уточнили в ведомстве, поражение данных воздушных целей было осуществлено в полете.

Кроме того, глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за 2025 год российские военные освободили 334 населенных пункта в зоне СВО, что составляет более 6 тыс. квадратных километров территории. По его словам, армия Российской Федерации осуществляет наступательные действия практически по всей линии фронта.

