07 марта 2026 в 07:49

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по девять и восемь украинских беспилотников над территориями Рязанской и Калужской областей, семь — над Воронежской. По шесть БПЛА сбили над территорией Курской, Ростовской и Волгоградской областями и над Крымом, по пять — над Тульской и Самарской.

Также силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по три беспилотника над территориями Липецкой области и Московского региона (в том числе один, летевший на Москву), еще по два сбили над Саратовской и Ульяновской областями. Один БПЛА уничтожили над Ивановской областью.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

