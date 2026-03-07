«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США Рябков: США не стоит раскачивать лодку в вопросе ядерных испытаний

Москва призывает Вашингтон отказаться от провокационных заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что подобная риторика США «раскачивает лодку» и подрывает остатки международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Политический сигнал таков: максимальная сдержанность должна быть проявлена США в этой сфере. Не надо раскачивать лодку дальше, она и так уже набрала воду по ватерлинию, — заявил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал, что Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки». По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения. Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат пояснил, что потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне.

Между тем постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации подчеркивал, что Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов.