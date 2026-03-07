Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 08:34

«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США

Рябков: США не стоит раскачивать лодку в вопросе ядерных испытаний

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва призывает Вашингтон отказаться от провокационных заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что подобная риторика США «раскачивает лодку» и подрывает остатки международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Политический сигнал таков: максимальная сдержанность должна быть проявлена США в этой сфере. Не надо раскачивать лодку дальше, она и так уже набрала воду по ватерлинию, — заявил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал, что Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки». По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения. Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат пояснил, что потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне.

Между тем постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации подчеркивал, что Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов.

Сергей Рябков
МИД РФ
США
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Приднестровья отреагировал на лишение сограждан молдавских паспортов
Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ
Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву
«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского
«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США
Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта
США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО
«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика
Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей
Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова
Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана
Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу
Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет
Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов
Офицер ВМС озвучил потери бразильских наемников ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА
Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией
В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.