07 марта 2026 в 09:53

Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку

Российское посольство в Шри-Ланке предупредило об ограничениях на транзит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке посольство России в Шри-Ланке рекомендует гражданам РФ избегать использования этой страны в качестве транзитного пункта. В своем Telegram-канале дипмиссия призвала заранее изучать варианты вылета и следить за обновлениями авиакомпаний.

Посольство не рекомендует рассматривать Шри-Ланку в качестве транзитного пункта для граждан, которые в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке не смогли вылететь рейсами авиакомпаний с пересадками в арабских странах, — сказано в сообщении.

До этого посольство России на Шри-Ланке сообщило о возможной организации вывозных рейсов с острова. Однако точные даты и другие детали неизвестны — туристам рекомендовали следить за обновлениями авиаперевозчиков.

Ранее Ассоциация туроператоров России составила черный список отелей Дубая, которые во время закрытия воздушного пространства ОАЭ выселили российских туристов. В организации подчеркнули, что в настоящее время ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем.

