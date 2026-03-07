Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 10:57

Собака снесла с ног двух лыжниц на чемпионате России

Собака выбежала на трассу и сбила лыжниц Кусургашеву и Кудисову на чемпионате РФ

Арина Кусургашева Арина Кусургашева Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
На чемпионате России собака выбежала на трассу, где столкнулась с двумя лыжницами, сбив их с ног, передает РИА Новости. Инцидент случился во время 50-километровой гонки, проходящей в Южно-Сахалинске.

В ходе соревнований собака внезапно бросилась под ноги Арине Кусургашевой. Из-за этого спортсменка потеряла равновесие и упала. Следовавшей за ней Алине Кудисовой тоже не удалось устоять. В результате спортсменка получила травму. Какое-то время она не могла подняться на ноги, а затем прекратила участие в соревновании. Кусургашева же продолжила гонку.

Ранее сообщалось, что известная американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла пятую операцию на ноге. Травму она получила во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. 41-летняя спортсменка заявила, что операция прошла успешно, но процесс восстановления идет медленно. Несмотря на сложности, Вонн не планирует завершать карьеру и выражает благодарность за поддержку болельщиков.

До этого финский фристайлист Элиас Лаюнен получил травмы после неудачного приземления на Олимпийских играх в биг-эйре. Во время квалификационных соревнований он упал на спину, и к нему сразу же прибыла бригада скорой помощи.

лыжницы
травмы
собаки
соревнования
спортсмены
