Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 12:10

Полицейские взломали бытовки для поимки мигрантов

В Ленобласти полицейские взломали бытовки, чтобы поймать мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ломоносовском районе Ленинградской области иностранные рабочие попытались укрыться от полиции в строительных бытовках и избавиться от документов, сообщили в ГУ МВД региона. Рейд прошел в Аннинском городском поселении на местной стройплощадке. В нем приняли участие сотрудники полиции, ОМОН и ФСБ. Основной задачей была проверка соблюдения миграционного законодательства на объекте.

Для обследования территории привлекли служебных собак. Кинологи помогли осмотреть бытовки и личные вещи приезжих.

Всего полиция проверила документы у 327 иностранцев. По итогам рейда 52 человека привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, один из иностранцев понесет наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль «Нива», которым он управлял, эвакуирован на спецстоянку для дальнейшей проверки.

До этого в Челябинске вынесли приговор бывшей сотруднице управления по вопросам миграции, уличенной в организации нелегальной легализации иностранцев. Речь идет о главном специалисте-эксперте, которая в сговоре с сообщниками изготавливала поддельные документы для мигрантов.
Санкт-Петербург
мигранты
иностранцы
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пара из Петербурга рискует начать бомжевать в Индии
Почему не работает Telegram сегодня, 7 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 7 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре
Выход США из ядерного соглашения озлобил Иран
Минобрнауки обратилось к студентам РФ в ОАЭ из-за войны на Ближнем Востоке
Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами
«Это наше дно»: Крыжовников раскрыл главную проблему российского кино
Врачи провели ювелирную операцию по спасению 93-летней пациентки
Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей
«Полюбил Россию еще больше»: военный о возвращении из украинского плена
Королевская семья Британии: новости, передача трона Уильяму и Миддлтон
Парижский дом высокой моды зарегистрировал товарный знак в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 марта: где сбои в России
В России могут изменить условия свиданий матерей с детьми в СИЗО
Стало известно, с кем Долина проведет 8 Марта
Американского епископа арестовали за трату церковных денег в борделе
В Киеве «бусифицировали» 140-килограммового парня для отправки в штурмовики
«Солдаты просят»: разведчик о повальном голоде в ВСУ
Россиянкам рассказали, опасны ли пробники косметики
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.