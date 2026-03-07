Полицейские взломали бытовки для поимки мигрантов В Ленобласти полицейские взломали бытовки, чтобы поймать мигрантов

В Ломоносовском районе Ленинградской области иностранные рабочие попытались укрыться от полиции в строительных бытовках и избавиться от документов, сообщили в ГУ МВД региона. Рейд прошел в Аннинском городском поселении на местной стройплощадке. В нем приняли участие сотрудники полиции, ОМОН и ФСБ. Основной задачей была проверка соблюдения миграционного законодательства на объекте.

Для обследования территории привлекли служебных собак. Кинологи помогли осмотреть бытовки и личные вещи приезжих.

Всего полиция проверила документы у 327 иностранцев. По итогам рейда 52 человека привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, один из иностранцев понесет наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль «Нива», которым он управлял, эвакуирован на спецстоянку для дальнейшей проверки.

До этого в Челябинске вынесли приговор бывшей сотруднице управления по вопросам миграции, уличенной в организации нелегальной легализации иностранцев. Речь идет о главном специалисте-эксперте, которая в сговоре с сообщниками изготавливала поддельные документы для мигрантов.