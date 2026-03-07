Зимняя Олимпиада — 2026
Американского епископа арестовали за трату церковных денег в борделе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Католического епископа Эмануэля Шалету задержали в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть США, сообщает New York Post. По данным источника, священнослужителя обвиняют в растрате церковных денег, которые он тратил на походы в бордели Мексики.

Высокопоставленного священнослужителя Халдейской католической епархии Святого апостола Петра взяли под стражу 5 марта после многомесячного расследования. Ему предъявили восемь обвинений в растрате, восемь обвинений в отмывании денег и одно обвинение в крупном финансовом преступлении.

Следствие полагает, что Шалета тратил арендные платежи от церковной недвижимости на личные нужды, включая посещение борделей в Мексике. Недостачу он пытался покрыть средствами из благотворительного фонда. Неучтенными оказались более $427 тыс. (34 млн рублей), но реальная сумма может достигать миллиона (79 млн рублей).

Расследование началось после обращения представителя церкви в августе 2025 года. В рамках дела, инициированного Ватиканом, утверждалось, что Шалета регулярно ездил из Сан-Диего в мексиканскую Тихуану и посещал клуб-бордель Hong Kong Gentlemen's Club в районе красных фонарей. В январе епископ подал прошение об отставке в Ватикан.

Ранее сотрудник Госдепа США Джаред Ламадо устроил резню на дороге под Вашингтоном, убив женщину и ранив еще троих. Конфликт вспыхнул после ДТП, полиция применила оружие для задержания. В ведомстве подтвердили причастность дипломатического работника, исключив версию теракта.

