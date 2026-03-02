Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:49

Священник перечислил необходимые ограничения во время поста

Священник Козлов: в пост важно духовное воздержание

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В пост важны не только пищевые ограничения, но и духовные, заявил РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он отметил, что при этом нельзя пренебрегать физическими ограничениями.

То есть если ты будешь не есть ни мяса, ни рыбы, ни даже, согласно монашескому уставу, масла подсолнечного в положенные дни, но при этом будешь доводить людей вокруг себя, то такое пощение совершенно бессмысленно. Но это не значит, что можно поститься духовно, не постясь телесно, — рассказал Козлов.

Священник подчеркнул, что ограничения в пище намного проще, чем духовное воздержание. По его словам, начинать необходимо именно с этого.

Ранее игумен Варфоломей (Коломацкий) рассказал, что беременным и кормящим, а также людям с хроническими заболеваниями не нужно держать пост. Он отметил, что, помимо питания, необходимо уделять внимание и духовной жизни.

